Roma, 9 lug. (Labitalia) - “Aggregarsi significa avere la possibilità di aumentare il fatturato e ridurre il divario economico tra uomini e donne. Ma per fare scelte del genere non si possono più aspettare le risposte della politica, bisogna creare una cultura dell’aggregazione e condizioni che portino a fare scelte coraggiose”. Lo ha detto Fabrizio Bontempo, il presidente Angcdl che ha posto l’accento sull’importanza delle sinergie, intervenendo a Lido di Camaiore al Forum dei giovani professionisti 2022, organizzato da Ungdcec, Associazione italiana giovani avvocati (Aiga) e Associazione nazionale giovani consulenti del lavoro (Angcdl).

