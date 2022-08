Bologna, 8 ago. (Labitalia) - Cesare Ragazzi Laboratories, l’azienda di Zola Predosa che ha per missione l’infoltimento dei capelli e il benessere del sistema cute-capelli, prosegue la sua avanzata in Francia. A qualche mese dall’acquisizione di Norgil, realtà leader nel settore capelli, ha formalizzato l’acquisto di Aderans France. Tra i marchi più rinomati al mondo in campo tricologico, Aderans è un colosso dal fatturato di oltre 500 milioni di euro l’anno, ma la controllata francese ha risentito molto delle difficoltà legate alla pandemia da Covid-19. “Questa acquisizione, condotta con AdviCorp in qualità di adviser finanziario e con la collaborazione dello studio legale Hores-Avocats di Parigi guidato da Blaise Guichon, è un ulteriore, importante tassello del nostro percorso di consolidamento di internazionalizzazione. Vogliamo fare diventare sempre più capillare in Europa e nel mondo la qualità del nostro made in Italy – ha commentato Stefano Ospitali, amministratore delegato CRLab –. Siamo soddisfatti delle risposte che abbiamo avuto dal mercato francese in questi mesi e siamo entusiasti di alzare l’asticella della sfida, anche nell’ottica di un approccio ai mercati finanziari ormai piuttosto prossimo”.

Rispetto alle realtà esistenti sul mercato mondiale nel settore capelli, CRLab si distingue soprattutto per le protesi tricologiche, un prodotto che rappresenta un unicum a livello globale. Si tratta di presidi medici rigorosamente su misura, completamente realizzati a mano, con capelli naturali vergini mai trattati, innestati a uno a uno su una base polimerica dermocompatibile coperta da brevetto. Molto diverse da qualsiasi parrucca in commercio, le protesi CRLab si fissano al capo e consentono una vita normale – comprensiva di lavaggi quotidiani, attività sportiva di qualsiasi tipo, persino appuntamenti dal parrucchiere per cambi di look – senza necessità di essere tolte.

A queste CRLab affianca linee di prodotti tricologici, tra i quali un innovativo cerotto anti caduta, clinicamente testati e studiati per il benessere del sistema cute-capelli. “Introdurre nel medio periodo i nostri prodotti – che stanno avendo uno sviluppo notevole, anche nel settore oncologico - in tutti i centri francesi – ha spiegato Ospitali - sarà il graduale obiettivo dei prossimi mesi. In un periodo storico in cui moltissimi brand della più illustre tradizione made in Italy sono stati acquisiti dai francesi, siamo orgogliosi di andare controtendenza, portando l’eccellenza italiana in Francia”.