Tirana, 8 giu. (Labitalia) - "Dopo 60 sedi in Italia, altre 15 in apertura entro la fine dell’anno, e 20.000 associati, ieri presso l’hotel Rogner a Tirana in Albania, si è svolta l’assemblea costituente di Fenimprese Albania, durante la quale Silva Mana è stata eletta presidente nazionale. la sala stracolma di imprenditori, dirigenti associativi e testate giornalistiche, ha ricevuto i saluti istituzionali del Vice Sindaco di Tirana con delega alle relazioni internazionali Anuela Ristani". E' quanto si legge in una nota di Fenimprese.

"Per questa importantissima occasione erano presenti i massimi vertici di Fenimprese Italia, il coordinatore nazionale Simone Razionale, il direttore nazionale Andrea Esposito, e il presidente nazionale Luca Vincenzo Mancuso.Tanto entusiasmo e tanta voglia di fare per le imprese albanesi con le quali si cercherà di creare un rapporto bilaterale tra i due Paesi, coì da internazionalizzare le aziende italiane in Albania ed agevolare un processo di sviluppo tra le aziende albanesi in Italia", prosegue la nota della federazione.

"Grazie a Silva Mana e a tutto il gruppo dirigente si cercherà di migliorare la vita delle imprese albanesi proponendo al governo delle leggi che aiutino ad alleggerire la burocrazia per gli imprenditori locali. In linea con il grande successo ottenuto da Fenimprese in Italia, si cercherà di lavorare affinché questo progetto sia vincente anche nel territorio albanese. A breve verranno comunicate altre aperture", conclude la nota.