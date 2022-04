Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: AdnKronos ADN LAVORO PUBBLICATO: 21 aprile 16:50 Inps, con 'Delega identità digitale' persona di fiducia per rapporti con Istituto Tempo stimato di lettura: 2 minuti di AdnKronos



Roma, 21 apr. (Adnkronos/Labitalia) - La ‘Delega identità digitale’ ha consentito di affidare ad una persona di fiducia la cura dei rapporti con l’Inps. Il servizio si inserisce all’interno della strategia dell’Istituto volta a semplificare e migliorare l’esperienza dell’utente e soprattutto con l’intendo di non lasciare indietro nessuno, consentendo l’assistenza necessaria a chi non ha dimestichezza con le nuove tecnologie.

Le deleghe per i tutori, genitori e gli amministratori di sostegno per le persone loro affidate, sono state finora circa 120.00. E’ quanto è stato reso noto oggi dall’Inps in occasione della conferenza stampa ‘Inclusione e Innovazione: la trasformazione digitale al servizio delle persone’.

AdnKronos

Adnkronos è un’agenzia di stampa con sede a Roma, nata nel 1963. Rappresenta un multicanale di informazione e comunicazione italiana, che ha avuto il pregio di ricevere tre riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha ottenuto l’esclusiva per l’Italia di “Washington Post” e “Los Angeles Times”. L’anno seguente diviene la prima agenzia al mondo in grado di diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute, ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità internazionale.