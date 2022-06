Milano, 9 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Fino al 12 giugno Jacuzzi® sarà protagonista al Fuorisalone 2022 di Milano con un ampio spazio espositivo in Piazza San Marco, nel cuore del Brera Design District, aperto al pubblico durante la kermesse milanese. Gli ospiti potranno così conoscere e vedere da vicino le principali novità dell’azienda. “Con Mood, Jacuzzi® rinnova la collezione di saune per il settore domestico e hospitality. Una soluzione flessibile, grazie alla scelta fra quattro differenti dimensioni, che possono ospitare da 2 a 8 persone, con possibilità di installazione ad angolo, centro parete o in nicchia. Ideale per qualsiasi area relax privata o condivisa. Ora disponibile nelle due nuove versioni Front Glass e Side Glass”, spiega Sara Massarutti, product manager Emea di Jacuzzi®.

Nel tempo è cresciuta sempre di più la richiesta di docce per esterni: “Innexa è la colonna doccia freestanding in acciaio inox satinato progettata per adattarsi ad ogni tipologia di spa e completare il proprio spazio outdoor", prosegue Sara Massarutti. "Realizzata in collaborazione con gli architetti Nespoli e Novara come una soluzione elegante ed esclusiva, è progettata sia per l’utente finale che per il settore hospitality”, continua ancora. Ovviamente non mancano le vasche da bagno, da sempre fiore all’occhiello di Jacuzzi®: “Jacuzzi® Anafi fa parte della nuova collezione Lounge. Questa in particolare è la vasca da bagno per installazioni a centro stanza dal bordo sottile e profilato ed una comoda seduta lounge. Disponibile in versione bianco lucido e satinato, coniuga design e materiali d’eccellenza, con una linea gentile e moderna, adatta ad ogni ambiente”, sottolinea.

Infine, una grande novità è rappresentata da Swim Spa J-13 Powerplay, la soluzione di ingresso nel mondo del nuoto controcorrente Jacuzzi®. “A differenza delle sorelle maggiori J-19 e J-16, consente sia di nuotare ed allenarsi proprio come in piscina, sia di fruire di tutti i vantaggi offerti da una Spa", spiega Massarutti. "Tutto ciò, grazie alle sedute ergonomiche che possono ospitare fino a 7 persone in rilassanti sessioni di idroterapia. Un prodotto versatile e performante che valorizza lo spazio esterno della propria casa rendendolo un ambiente idoneo per fare movimento o rimanere in relax”, conclude.