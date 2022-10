(Adnkronos) - Una Delegazione del Comune oggi in visita istituzionale all’Hub di Just Eat a Roma, primo polo logistico del mercato food delivery in Italia

Davide Bertarini, Head of Delivery di Just Eat Italia: “Sicurezza è per noi priorità e parte integrante di quell’attenzione ai lavoratori che ci ha portato ad assumere tutti i nostri rider come dipendenti in Italia, con l'obiettivo di garantire loro ogni tutela prevista dal contratto collettivo nazionale”

Roma, 24 ottobre 2022. Un impegno congiunto a tutela di una categoria di lavoratori sempre più parte integrante del tessuto socio-economico cittadino. Questo il tema al centro dell’incontro che ha visto oggi protagonisti di un dialogo costruttivo Just Eat (www.justeat.it) e il Comune di Roma, con la partecipazione dell’Assessore alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Sicurezza, MonicaLucarelli e l’Assessore al Commercio, Attività Produttive e Politiche Europee, Municipio Roma I Centro, Jacopo Scatà.

L’incontro si è svolto presso l’Hub di Just Eat della Capitale: aperto lo scorso 2 marzo, rappresenta un impegno concreto dell’azienda per il settore food delivery della città capitolina. Un centro logistico - il primo in Italia - di circa 500 metri quadrati, pensato per tutelare i rider e agevolarli nel loro lavoro, uno spazio in cui i lavoratori hanno a disposizione 120 scooter elettrici Cooltra, possono ritirare l'equipaggiamento necessario per svolgere la loro mansione, fare un break e ricevere il supporto di un team dedicato.

Oggi l’hub opera con 150 rider dipendenti- altre 30 nuove assunzioni sono previste entro fine novembre - e circa 14 impiegati con mansioni di coordinamento delle attività relative al corretto funzionamento della struttura. Questo investimento risponde anzitutto a un’esigenza espressa dai lavoratori stessi, ma intende proporre anche un luogo di formazione e scambio per i rider dipendenti, specie in ambito sicurezza, concretizzare l’impegno dell’azienda per una mobilità più green e migliorare il servizio per clienti e ristoranti, che a Roma sono oltre 4.500.

L’Hub di Roma, infatti, si inserisce nel contesto più ampio del modello di lavoro dipendente che l’azienda prevede per i suoi rider: sono 3.000 i rider assunti da Just Eat attualmente in Italia, e che hanno diritto a tutti i benefici di un contratto di lavoro subordinato, come ad esempio paga oraria, assicurazione di legge e integrativa, formazione in ambito codice della strada e sicurezza, visita medica periodica, diritto a ferie e malattia, maternità e paternità e strumenti di lavoro e protezione.

“In Just Eat la tutela e la sicurezza dei lavoratori sono una priorità e parte integrante di un'attenzione alle persone che ci ha portato, da marzo 2021, all'assunzione dei nostri rider come dipendenti in Italia, con l'obiettivo di garantire loro tutti i vantaggi previsti da un contratto nazionale. Questo impegno si è già tradotto concretamente in importanti investimenti come l’apertura dell’Hub di Roma, ma anche nelle oltre 40.000 ore di formazione erogate, 10.000 visite mediche effettuate e 18.000 kit DPI/equipment forniti gratuitamente ai nostri rider, da marzo 2021 a oggi. Il modello di assunzione dei rider è alla base della strategia globale di Just Eat Takeaway.com, una scelta etica e responsabile che intendiamo perseguire per contribuire, con la creazione di posti di lavoro stabili, allo sviluppo del tessuto economico dei territori dove operiamo” afferma Davide Bertarini, Head of Delivery di Just Eat Italia.

"Sono rimasta positivamente colpita dall'hub Just Eat in via Lucullo, dove l'impostazione è in linea con il precedere i tempi. Migliorare la qualità della vita dei rider, le loro condizioni economiche e contrattuali è alla base di un corretto rapporto di lavoro. Implementare questo nuovo modo di concepire la produzione con servizi legati alla mobilità sostenibile, con aree di raggruppamento degli operatori e mettere insieme un distretto del food delivery è una concezione che porta Roma su un livello più alto sia per chi offre il servizio che per chi lo riceve" dichiara Monica Lucarelli, Assessore alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Sicurezza di Roma Capitale.

