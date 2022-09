Roma, 21 set. (Adnkronos/Labitalia) - È stato presentato oggi al 'Museo Storico Alfa Romeo' di Arese (Mi), nel corso della terza e ultima tappa dell' 'Industry Meet Dealer', 'Automotive Job', l’innovativo progetto nato dalla partnership tra BtheOne Automotive, agenzia di marketing verticalizzata nel settore, e Umana, agenzia per il lavoro che conta 143 filiali sul territorio nazionale, 1400 persone dedicate ai servizi per il lavoro e 32 mila lavoratori impiegati mediamente ogni giorno. 'Automotive Job' è una vetrina online sulle offerte di lavoro di Umana dedicate al settore con l’obiettivo di sviluppare il miglior matching fra le più importanti imprese della filiera e le persone interessate a una carriera nell’automotive.

Frutto della collaborazione fra Umana, fra i principali player nazionali in ambito di servizi hr, e BtheOne, agenzia di marketing ed eventi verticalizzata nel settore automotive, Automotive Job si candida a diventare punto di riferimento della filiera, con decine di vacancies pubblicate ogni giorno per altrettanti profili interessati a trovare o a sviluppare il proprio percorso professionale. La piattaforma sarà gestita da Umana che metterà anche a disposizione la sua rete nazionale e la sua expertise in ambito recruiting attraverso i canali aziendali e la rete delle filiali distribuite in tutto il territorio nazionale.

All’interno di Automotive Job, sono già pubblicati (e saranno costantemente aggiornati) annunci di opportunità lavorative presenti su tutto il territorio nazionale. Business Developer, responsabile marketing, responsabile vendite, addetto al back office, ma anche meccanico senior e capo officina: sono queste alcune delle figure più richieste dalle aziende dell’industria automotive che sono alla ricerca di nuove risorse e maggiori competenze da inserire all’interno della propria organizzazione. Si tratta perlopiù di candidati con profili qualificati o professionisti della filiera con un background già consolidato, ma non mancano le opportunità anche per chi desidera intraprendere una nuova carriera, cambiando settore oppure, con Umana, accedendo al mondo del lavoro da una porta privilegiata.