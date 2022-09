Roma, 1 set. (Labitalia) - Humangest, agenzia per il lavoro del gruppo Sgb, organizza una giornata dedicata al recruiting in tutte le sue filiali sul territorio nazionale, per la ricerca di oltre 2.000 profili con inserimento previsto per l’autunno 2022. Giovedì 8 settembre, i recruiter di Humangest apriranno le porte di tutte le filiali per una giornata di colloqui in presenza, previo appuntamento, o in modalità remota. Oltre 800 form di candidatura sono già stati compilati ed inviati alle filiali Humangest.

"La nostra mission - commenta Giuliana Zucchetti, direttore selezione e servizio Italia per Sgb Humangest - è di aiutare le persone in cerca di lavoro ad orientarsi in un mercato complesso ed in continua evoluzione creando, grazie all’esperienza dei nostri selezionatori, il miglior match possibile fra le necessità di candidati e aziende. Oltre 800 sono infatti i candidati che si sono già registrati al nostro Recruiting Day in tutta Italia: un dato significativo che ci posiziona, ancora una volta, come partner strategico per rispondere concretamente all’incontro tra domanda e offerta di lavoro sui territori in cui operiamo".

Sono più di 2.000 le posizioni aperte, di queste oltre 1.200 si concentrano in particolare nella grande distribuzione, nel canale horeca, nella logistica e in ambito customer service.