Bologna, 13 lug. (Labitalia) - NHRG, Agenzia per il Lavoro specializzata nella consulenza HR fondata da Gianni Scaperrotta e Carlo Passino, ha inaugurato, nei giorni scorsi, la nuova filiale di Bologna, nella centralissima Galleria Ugo Bassi al n.1. Anche la Filiale di Bologna, oltre alla formazione e alla consulenza in ambito HR, si occuperà di somministrazione e ricerca e selezione. L'apertura di Bologna si inserisce nel percorso di crescita e rinnovamento di NHRG, che ha visto chiudersi il 2021 con un significativo segno più.

Sul fronte del recruiting la filiale ha avviato selezioni per diversi profili professionali: nei settori: Alberghiero, Metalmeccanica, Logistica, Servizi, Alimentare e Fashion. Fra i profili ricercati ci sono tutti gli addetti, ai vari livelli, della ristorazione e dell’accoglienza, Operai Specializzati, Operai generici, Impiegati, Project Manager, Store Manager.

Per tutti è richiesta una precedente esperienza e la disponibilità, a seconda dei casi, a lavorare su turni, full time o part time. L’inserimento può essere sia a tempo determinato e sia diretto in azienda.

“Siamo particolarmente orgogliosi -dichiara Gianni Scaperrotta, socio e Amministratore di NHRG- di inaugurare questa nuova filiale a Bologna, in un territorio molto vivace, da un punto di vista turistico, commerciale e produttivo, che vede una nostra crescente presenza soprattutto nei settori del turismo, del commercio e della produzione in tutti i campi".

“I dati che abbiamo raggiunto fino ad oggi -dichiara Carlo Passino, socio e Amministratore di NHRG- ci confortano nella scelta che abbiamo fatto tre anni fa di iniziare questa nuova avventura. La filiale di Bologna è un altro obiettivo raggiunto e siamo certi che ce ne saranno ancora molti altri". Per i dettagli delle ricerche e invio dei cv visitare il sito www.nhrg.it.

NHRG, in particolare, l’azienda si occupa di: soluzioni strategiche in ambito organizzativo, misurazione e sviluppo delle performance, somministrazione di lavoro, ricerca e selezione, formazione, sviluppo dei sistemi di compliance, Temporary Management. I servizi sono rappresentati sul mercato da 4 Business Unit: NHRG Somministrazione, NHRG Ricerca e Selezione, NHRG Consulenza e NHRG Formazione.