Roma, 17 ago. (Labitalia) - Via libera alle Linee Guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (Ifts) in modalità duale. E' una nota del dicastero di via Veneto ad annunciare infatti la firma del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, al Decreto n. 139 del 2 agosto 2022. Le linee guida recepiscono l'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio scorso.

Le linee guida definiscono il quadro nel quale programmare e realizzare le attività previste dal Pnrr per la Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Sistema duale", delineandone le caratteristiche generali, identificando i destinatari e gli erogatori delle misure, nonché la programmazione degli interventi e i criteri di determinazione delle opzioni di costo semplificate.

Il target quantitativo, spiega ancora la nota del ministero, è articolato in 39mila percorsi di Baseline (percorsi individuali svolti), realizzati a valere esclusivamente su risorse diverse da quelle Pnrr e 135mila percorsi aggiuntivi Pnrr da realizzare nell'arco di tempo pari a 3 anni formativi, dal 2022/2023 al 2024/2025; per un totale di 174mila percorsi, quale obiettivo finale del Piano Nazionale.