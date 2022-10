Catanzaro, 24 ott. (Labitalia) - Presentare la tre giorni di eventi dedicati alle aree montane. Questo l’obiettivo della conferenza stampa tenuta oggi da Cia-Agricoltori Italiani della Calabria a Catanzaro, presso la Sala Verde della Cittadella regionale. Un’occasione per lanciare ufficialmente la XII Convention Europea della Montagna, che prenderà il via da domani, fino al 27 ottobre, a Camigliatello Silano, nel cuore del Parco Nazionale della Sila.

Sotto lo slogan 'Smart Mountains', Euromontana e Cia sono pronte a partire con le conferenze, i workshop e le visite guidate che si alterneranno, a partire dal 25 ottobre, tra l’Edificio Nave della Sila e Torre Camigliati, per dare vita ai nuovi Stati Generali della Montagna. Protagonisti parlamentari europei e politici locali, associazioni e imprese, tecnici e accademici, che vogliono costruire insieme strategie e soluzioni innovative per lo sviluppo sostenibile delle zone di montagna e della qualità della vita di chi ci abita. Invertendo la marcia dello spopolamento e del rischio abbandono puntando su settori chiave per quelle aree, come l’agricoltura e il turismo. “Vogliamo dimostrare che la montagna non è un problema, ma la soluzione a tanti problemi”, è il messaggio lanciato nel corso della presentazione.

Hanno partecipato alla conferenza stampa: Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura della Regione Calabria; Giacomo Giovinazzo, dirigente generale Dipartimento agricoltura Regione Calabria e autorità di gestione del PSR Calabria; Nicodemo Podella, presidente Cia Calabria; Mario Grillo, componente Cia board Euromontana; Guillaume Corradino, direttore Euromontana; Franco Belmonte, direttore Cia Calabria; Maria Grazia Milone e Salvatore Borruto, vicepresidenti Cia Calabria.