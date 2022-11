(Adnkronos) -

Roma, 9 novembre 2022. Musa Formazione e Lavoro entra a far parte della grande famiglia di Next – Nuova economia per tutti, la rete per la creazione di un nuovo paradigma economico che, dal 2011, conta oltre 40 associati che condividono l’obiettivo di rendere l’economia più civile, partecipata e sostenibile.

Musa Formazione è un'azienda leader del settore, che fornisce servizi di formazione a distanza tramite molteplici piattaforme web, operando nel settore della formazione professionale, con una specializzazione nella creazione e nello sviluppo di corsi professionali in modalità e-learning. La missione di Musa è quella di creare valore, dando a tutti la possibilità, in maniera indistinta, di scegliere oggi chi essere domani.

Nata nel 1996, negli anni ha potuto contare su oltre 80.000 iscritti ai suoi corsi, che spaziano su molteplici campi di formazione. Si va dalla preparazione universitaria, fino a quella del design web e della progettazione software, passando per una tematica attuale e delicata come la cybersecurity. Il corso principale di questa area tematica è Ethical Hacker & Security Manager, propedeutico all’ottenimento di due certificazioni CompTIA (ente riconosciuto a livello internazionale nel settore) e frequentato anche da professionisti che lavorano già nel settore.

Musa Job, l’hub che connette i corsisti e le aziende che cercano figure formate e certificate, grazie al suo qualificato valore riesce a creare un percorso attivo tra aziende, territori e persone alla ricerca della propria collocazione nel mondo del lavoro. Le aziende, in questo modo, ricevono solo le candidature di persone con le competenze ricercate. Musa, infatti, è un punto di riferimento del settore formazione, in quanto organizza challenge all’interno di Università, seminari e Masterclass per professionisti (online e in presenza) anche con la collaborazione di importanti brand, finalizzati al co-marketing e al co-branding.

Un nuovo partner di valore per NeXt Economia, la realtà che realizza nei territori attività per rafforzare e accompagnare a un percorso di crescita le “buone pratiche”, co-progettare iniziative di sviluppo sostenibile locale, formare giovani, studenti e startup sull’innovazione sociale.

Riccardo Campana (fondatore e titolare di Musa Formazione) ha dichiarato: «La partnership con Next - Nuova Economia nasce dalla condivisione di valori fondamentali quali il riconoscere a tutti, in maniera indistinta, la possibilità di giocare il proprio ruolo nel contesto economico e sociale, in linea proprio con la nostra mission. E la formazione estesa a tutti è il modo migliore per creare un’economia partecipata. In più, siamo sicuri che il network di Next fornirà la giusta leva per accelerare il processo di avvicinamento della formazione al mondo del lavoro, una delle prerogative della nostra mission».

Per Luca Raffaele (Direttore Generale NeXt Economia) «la sostenibilità deve stare sempre di più al centro dei percorsi formativi. Oggi abbiamo bisogno di nuova formazione che parla di sviluppo sostenibile nella didattica in modo trasversale e multidisciplinare (connettendo la sostenibilità culturale con quella sociale, economica, ambientale e digitale). Il nodo del merito, grave errore di sostanza e comunicativo di questi giorni, si risolve riducendo il "gap" di partenza delle future generazioni e fornendo nuove conoscenze e competenze che possono contrastare l'ingiustizia social di questi anni, senza categorie e talenti sovrannaturali. La collaborazione con Musa per noi è essenziale per creare un'alleanza formativa capace di connettere docenti e studenti sui temi digitali, della sicurezza e dell'economia civile. I percorsi che svilupperemo parleranno realmente di sostenibilità nelle scuole e con le famiglie degli studenti».