Roma, 18 lug. (Labitalia) - Parte da Milano - a palazzo Regione Lombardia - il tour in giro per il Paese della neo presidente di Anpal Servizi, Cristina Tajani, nella città dove, dal 2011 al 2021, ha ricoperto l’importante ruolo di assessora al Lavoro, al Commercio e al Personale. Programmato inizialmente come appuntamento tecnico per addetti ai lavori, l’incontro assume un nuovo e più importante significato dopo la recentissima nomina al vertice della società operativa dell’Agenzia nazionale e del ministero del Lavoro. A testimoniarlo l’incontro con l’assessora regionale alla Formazione e al Lavoro, Melania Rizzoli, con la quale si getteranno le basi per incrementare il rapporto tra i due enti.

L’attività in collaborazione con Regione Lombardia di Anpal Servizi ha avuto una forte accelerazione a valle dell’avvio il 6 giugno del Programma per l’occupazione Gol-Garanzia per l’occupabilità dei lavoratori, finanziato con le risorse del Pnrr, che ha visto Anpal servizi svolgere un importante ruolo nella formazione degli operatori dei centri per l’impiego e delle Agenzie accreditate, attraverso il programma For Plus che coinvolge oltre un migliaio di operatori pubblici e oltre 500 privati. Le attività di supporto ai centri pubblici per l’impiego comprendono anche il sostegno alla creazione di reti territoriali con gli istituti scolastici e i servizi socio-sanitari, in un ‘ottica di rafforzamento del loro ruolo nei territori e di miglioramento della qualità del servizio.

L’azione della nuova presidente di Anpal servizi si inserisce nel solco del percorso avviato dal commissario straordinario Raffaele Tangorra, convinto che il ruolo di coordinamento di Anpal si possa agire solo a partire da uno stretto legame con le realtà regionali. Sottolinea Cristina Tajani: “In un momento così complesso dal punto di vista economico, occupazionale ma anche politico, sto lavorando affinché Anpal servizi, con le sue competenze e professionalità, si offra come strumento utile per il raggiungimento di obiettivi condivisi dagli enti locali e dal governo. In Lombardia il percorso è già ben avviato, vogliamo rinforzarlo con le Province, la Città metropolitana e il Comune di Milano che ha promosso recentemente il Patto per il lavoro, per il quale offriamo supporto e assistenza; l’attività di formazione per gli operatori della rete di sportelli diffusi promossi dal Patto va esattamente in questa direzione”.