Roma, 20 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Italia Domani #inFatti è la nuova newsletter dedicata al Piano nazionale di ripresa e resilienza, promossa dall’Ufficio per la comunicazione istituzionale e le relazioni con i media della presidenza del Consiglio. Il nuovo servizio nasce per comunicare periodicamente, in modo aggregato e organico, le principali novità relative al Pnrr. La newsletter ha cadenza quindicinale e raccoglie informazioni su bandi, avvisi e scadenze, racconta le principali iniziative della presidenza del Consiglio sul tema, tiene aggiornati sui dati e gli stati di avanzamento del Piano. Per iscriversi al servizio di newsletter è attivo il form dedicato, disponibile al link https://www.governo.it/it/italia-domani-infatti.

