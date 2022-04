Roma, 21 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Ponti & Partners di Udine è il primo studio legale in Italia ad aver ottenuto il certificato secondo lo schema di certificazione Isdp©10003:2020 per la valutazione volontaria della conformità al Regolamento europeo 2016/679 (Gdpr). La certificazione, che riguarda i processi organizzativi e i trattamenti dei dati connessi all’attività di consulenza legale e tributaria di natura giudiziale e stragiudiziale, è stata rilasciata dall’Organismo di certificazione Inveo, accreditato da Accredia (Ente unico di accreditamento designato dal governo italiano ai sensi del Reg. 765/2008/CE) a fronte della norma Iso/Iec 17065:2012, nell’ambito delle attività di data protection.

Lo studio associato Ponti & Partners, composto dai partner Luca Ponti, Luca De Pauli, Paolo Panella e Francesca Spadetto, presta la propria assistenza nelle principali aree del diritto d’impresa, con particolare riferimento al diritto commerciale e societario, al diritto bancario, finanziario e fallimentare, nonché al campo della contrattualistica nazionale e internazionale.

“E’ stato un percorso impegnativo e non privo di criticità - ha dichiarato l’avvocato Federica Isotta, responsabile del progetto - ma l’abbiamo fortemente voluto e ci abbiamo creduto, ritenendolo un atto di diligenza e responsabilità per garantire alla nostra clientela procedure sicure, documentate e standardizzate”.

“La difficoltà maggiore - spiega - è stata diffondere e consolidare la cultura della privacy come parte essenziale della tutela dei diritti della persona tout court, non come un diritto minore, o di nicchia. Lo scopo, in ogni caso, è anche quello di ottenere miglioramenti organizzativi interni e di performance, con obiettivi di efficienza e semplificazione, in un’ottica di massima trasparenza. Inoltre, il fatto di essere il primo studio legale in Italia ad aver adottato la certificazione accreditata Isdp©10003:2020, ci pone come un riferimento in questo campo per altri studi legali che volessero intraprendere il medesimo percorso".

Soddisfazione è stata espressa anche dai soci dello studio in quanto, come precisa Ponti, “la certificazione rappresenta un’ulteriore garanzia di affidabilità per i nostri clienti e per i nostri partners”.

La certificazione segue un piano triennale, al termine del quale l’iter verrà riesaminato e implementato, per garantire procedure sempre aggiornate e sicure. In questo processo di adeguamento dei requisiti Ponti & Partners è assistito, sin dalle fasi iniziali, da Heiko // Compliance Partners, società di consulenza specializzata in compliance aziendale.