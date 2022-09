Qui l'elenco proposte e il modulo di adesione per le scuole secondarie di II grado del Comune di Lucca. Per tutte le altre le scuole sarà possibile partecipare alle attività di Lucca Junior tramite questo form. Adesioni entro il 10 ottobre 2022.

(Lucca, 28/9/22) - Tornano anche quest'anno le proposte per le scuole di Lucca Junior! Gli incontri e i laboratori si svolgeranno sia in classe, nelle giornate antecedenti e successive la manifestazione, sia durante il festival all’interno del Family Palace (Real Collegio - P.zza del Collegio, Lucca).

Warning: getimagesize(https:): failed to open stream: No such file or directory in /home/vini/domains/trend-online.com/production/mvc/templates/archive/article/index.inc on line 506