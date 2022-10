Napoli, 6 ott. (Adnkronos/Labitalia) - RDR spa, è tra le 79 eccellenze imprenditoriali italiane vincitrici del 'Best managed company' award 2022 di Deloitte private. Per il quarto anno consecutivo, l’azienda di Torre del Greco (Napoli) leader nel settore del ciclo integrato delle acque, si è aggiudicata insieme ad altre tre imprese campane, il prestigioso riconoscimento che Deloitte private assegna alle realtà imprenditoriali che si distinguono per strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità.

A ritirare il premio alla cerimonia tenutasi a Palazzo Mezzanotte - sede di Borsa Italiana-Euronext - l’amministratore delegato di RDR spa, Luca Serena. “E’ un orgoglio - ha commentato - mantenere per il quarto anno consecutivo gli standard che un premio così prestigioso richiede. Requisiti che ogni giorno puntiamo a migliorare grazie alla professionalità e alla dedizione di ciascuna persona che lavora in RDR e a cui dedichiamo questo premio. Nonostante la contrazione economica dovuta alla pandemia, le difficoltà connesse al conflitto russo-ucraino come l’approvvigionamento delle materie prime o il rincaro dell’energia, le Best managed companies premiate da Deloitte sono quelle che hanno registrato una performance migliore rispetto alla media delle imprese italiane".

"Un motivo in più - ha sottolineato - per la famiglia di RDR di sentirsi orgogliosa del percorso di crescita e innovazione che l’azienda sta portando avanti per rendere il nostro servizio sempre più sostenibile ed efficiente. Abbiamo passato un’estate di siccità tra le più devastanti degli ultimi 500 anni, lavorare e gestire una risorsa così preziosa come l’acqua ci carica di responsabilità nei confronti del pianeta e delle future generazioni. Riconoscimenti come questo ci confermano che stiamo facendo bene il nostro lavoro e ci spingono a fare di più e meglio”.

Fondata nel 1978 da Francesco Di Ruocco come laboratorio artigianale di elettromeccanica oggi RDR è il quarto player italiano nel settore del ciclo integrato delle acque, specializzata nella progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, messa in servizio e conduzione di opere acquedottistiche e impianti di trattamento acque.

Promosso con la partecipazione di Altis – alta scuola impresa e società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elite-Gruppo Euronext e Piccola Industria Confindustria, il Best managed companies award non rappresenta solo un riconoscimento per le migliori aziende, ma un vero e proprio programma di crescita in cui le imprese partecipanti vengono affiancate dagli esperti di Deloitte private in un percorso mirato allo sviluppo economico, strategico e di competenze.

Il premio della quinta edizione BMC è stato assegnato da una giuria di esperti composta da Fabio Antoldi, professore ordinario di Strategia aziendale presso Altis Università Cattolica; Renato Goretta, membro del consiglio di presidenza nazionale di Piccola Industria Confindustria; Marta Testi, ceo di Elite-Gruppo Euronext.