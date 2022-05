Roma, 19 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Era il 1961 e la Rinascente di piazza Fiume a Roma apriva i battenti in questo angolo capitolino incastonato tra i quartieri Pinciano e Salario, nel quadrante di Porta Pia. Circa 60 anni più tardi, dopo un lavoro di ristrutturazione che ha restituito l’edificio all’antica bellezza, uno dei luoghi più conosciuti di Roma è pronto ad accogliere la sua clientela con un look nuovo ma che nulla tradisce del progetto iniziale, opera degli architetti e designer Franco Albini e Franca Helg.

I lavori proseguiranno nei prossimi mesi ma già da ora i clienti di uno dei marchi commerciali più conosciuti in Italia (un nome iconico, frutto di una felice intuizione di Gabriele D’Annunzio) potranno visitare la 'nuova' Rinascente di piazza Fiume e aggirarsi nei suoi ampi spazi. E potranno fermarsi all’ultimo piano della struttura per godere di uno spazio interamente dedicato all’eccellenza gastronomica che non a caso Rinascente ha voluto affidare a uno dei brand più conosciuti e apprezzati nell’ambito del comparto food&beverage. Sarà infatti Enoteca La Torre Group a curare la parte ristorativa con un progetto in grado di cambiare 'abito' nel corso delle ore. Al team, che conta tra le sue 'creature' Enoteca La Torre Villa Laetitia, Enoteca La Torre Prati, Enoteca La Torre La Dogana, il compito di coprire l’intera giornata e le necessità di una clientela quanto mai variegata.

Dalle 09.30 alle 19.00 spazio alla carta bistrot con prima colazione dolce e salata, proseguendo con la possibilità di spuntini veloci ma curati nei minimi dettagli e con una mixology list dove troveranno spazio proposte nazionali e internazionali, in aggiunta a una serie di signature ideati dai bartender del gruppo. Cuore pulsante di questa enclave del gusto sarà ovviamente il ristorante, sia per il lunch che per la cena. Il menu vedrà all’opera lo chef Antonio Autiero, da tempo al fianco dello chef stellato Domenico Stile, da anni al timone di Enoteca La Torre Villa Laetitia.

Con una proposta studiata per accontentare una clientela trasversale, con il plus costituito da piatti fuori menu che seguiranno l’andamento delle stagioni e con la sorpresa dei cart, 'coccola' per palati e fantasia degli ospiti. Si tratta di veri e propri 'carrelli gastronomici' che gireranno tra i tavoli, uno dedicato alle tartare, di salmone e di manzo, con salse, spezie e abbinamenti speciali. L’altro, il 'Circus', vagamente felliniano nel look e con la possibilità per i clienti di scegliere tra una selezione di dolci assolutamente imperdibili.

Ruolo importante, come in tutti i locali e gli eventi firmati Enoteca La Torre, sarà quello rivestito dalla carta dei vini, curata come sempre dal maitre sommelier Rudy Travagli che nel giro di poco più di un anno è riuscito ad arricchire la bacheca del gruppo con riconoscimenti prestigiosi come Miglior Servizio per la Guida del Gambero Rosso 2021 e Migliore Cantina per la Guida dell’Espresso 2022, entrambi andati a Villa Laetitia. A completare il quadro, una terrazza che si affaccia su uno dei più suggestivi scorci di questo angolo di Roma. Il luogo ideale, soprattutto nella bella stagione, per sorseggiare un cocktail o un calice di bollicine, accompagnati dagli sfiziosi finger proposti dalla cucina.

“Collaborare con un brand come La Rinascente - spiegano Silvia Sperduti e Michele Pepponi, coppia che guida con mano salda Enoteca La Torre Group - costituisce per noi un grande stimolo. Porteremo il nostro stile che caratterizza tutti i nostri progetti e i nostri locali. Ma, come sempre, abbiamo cercato di creare un mood nuovo, di collocarci in un contesto sicuramente sui generis. La nostra sfida, con Enoteca La Torre Rinascente, è quella di abbinare nel modo migliore a uno shopping top level una proposta gastronomica ricca di qualità e di gustose proposte adatte a ogni tipo di pubblico”.