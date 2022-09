Milano, 6 set. (Labitalia) - Con il nuovo anno scolastico, riparte 'Future Inventors', il laboratorio interattivo gratuito, dedicato all’esplorazione delle competenze Stem di Randstad Education insieme al Museo della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Il progetto, completamente gratuito per le scuole, prevede la partecipazione di studenti degli ultimi anni di scuola secondaria di II grado (quarto e quinto anno) in una serie di attività sperimentali di orientamento per potenziare l’apprendimento delle competenze tecnico-scientifiche tramite strumenti digitali, linguaggi artistici e processi creativi.

Sulla base delle esigenze dei singoli istituti, infatti, Randstad Education insieme al Museo progetterà ed erogherà un percorso personalizzato che prevede un incontro settimanale nella sede museale in orario scolastico dalle 9 alle 13 (le ore potranno essere certificate ai fini Pcto), con l’obiettivo di favorire l’orientamento delle ragazze e dei ragazzi verso le carriere tecnico-scientifiche e di creare un contesto di apprendimento inclusivo per lo sviluppo di talenti e attitudini personali, utilizzando metodi educativi che stimolino l’uso di tecnologie innovative e processi creativi.

Dopo aver già orientato circa un centinaio di studenti la scorsa primavera, il progetto riparte con 7 nuovi incontri disponibili a partire da ottobre (25 studenti massimo per ciascuna data). Gli istituti dell’area milanese possono inviare un’e-mail con la richiesta di adesione all’indirizzo education@randstad.it entro il 30 settembre 2022, per essere contattati per approfondimenti.

“Per ogni studente che si affaccerà al mondo del lavoro, l’acquisizione delle competenze Stem oggi è requisito fondamentale", dichiara Davide Zucchetti, Randstad education manager.

"Per questo, insieme al Museo della Scienza e della Tecnologia abbiamo progettato un percorso di orientamento che integra contenuti tecnico-scientifici con nuove metodologie di apprendimento, realizzato all’interno del Museo, come luogo di sviluppo delle competenze chiave del 21° secolo: creatività, innovazione, pensiero critico e sistemico, imprenditorialità e flessibilità. Attendiamo le adesioni delle scuole per progettare insieme i nuovi incontri in base alle specifiche esigenze di orientamento”, conclude.