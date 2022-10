Roma, 6 ott. (Labitalia) - Costruire un pensiero consapevole per una transizione energetica giusta e sostenibile in modo integrato (ambientale, economico e sociale), tecnologicamente neutra e capace di ricercare sinergie e complementarità tra le diverse soluzioni, massimizzando efficienza ed efficacia, è l’obiettivo del ciclo di executive seminar 'Energie in transizione per un mondo sostenibile', organizzato da Confindustria Energia e da Federmanager. Oltre 100 i manager che hanno partecipato al primo incontro.

"Un obiettivo chiaro ma fondamentale in questo momento di profonda crisi energetica ed economica", ha detto il presidente di Confindustria Energia Giuseppe Ricci aprendo i lavori del seminario dedicato alla Just Transition. "Ma per costruire questo pensiero comune – ha ribadito - bisogna intervenire e collaborare con il maggior numero possibile di realtà e organizzazioni che possano prima capire bene i problemi e i modelli da adottare e poi li possano trasmettere, contribuendo a creare un’opinione virtuosa. Per questo, iniziative come questa rappresentano utilissime occasioni che vanno sfruttate al meglio per conseguire gli obiettivi della transizione".