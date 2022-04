Roma, 26 apr. (Labitalia) - Per la prima volta nella storia, oltre 40 Ferrari toccheranno l’unico deserto d’Europa, nel sud della Spagna, più precisamente nella provincia di Almeria. L’evento organizzato dal Club Ferrari più grande del Mondo, Passione Rossa, presieduto dal 4 volte campione del mondo Fabio Barone, sbarcherà nel porto di Barcellona il 27 aprile. E con una traversata della costa mediterranea della Spagna le Ferrari arriveranno il giorno successivo in Andalucia, appunto nella provincia di Almeria.

Sarà un vero e proprio primato storico, con oltre 40 Ferrari che appunto insieme toccheranno la terra del film western, scoperta per la prima volta dalla visione di Sergio Leone che insieme ad Ennio Morricone l’hanno resa grande e famosa nel mondo. E da questa connessione viene il nome di quest’evento: 'Ferrari Western Tour', con il cavallo puro sangue dei film western nello studio cinematografico che si 'sposerà' con il cavallino rampante a marca puramente e orgogliosamente italiana.

Il clou dell’evento record del mondo sarà domenica 1 maggio. Nei giorni precedenti invece si visiteranno dei borghi e città tipiche della poco conosciuta ma assolutamente spettacolare Costa di Almeria. I principali patrocinatori pubblici dell’evento sono: la provincia di Almeria, l'universita’ Uned e i comuni di: Roquetas del Mar, Enix, Tabernas, Mojacar, Los Gallardos.

AdnKronos

