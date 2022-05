Roma, 17 mag. (Labitalia) - A pochi mesi dalla campagna di equity crowdfunding, la startup MeetMyPet porta a bordo oltre 220 nuove aziende affiliate e raddoppia il numero di utenti unici, sfiorando quota 9.000. Il primo social network dedicato a cani e gatti ha un obiettivo preciso: non solo aiutare i proprietari a trovare compagnia per gli amici pelosi, ma soprattutto offrire in un unico luogo tutti i consigli, i contatti e le informazioni utili ad assicurare loro salute e benessere. MeetMyPet è l’unica app sul mercato che consente di accedere a una community composta solo da proprietari di cani e gatti, privati o professionali. Un'alimentazione sana e controllata, basata su ingredienti sicuri e certificati, può garantire una vita lunga e felice a cani e gatti, così come la possibilità di arricchire il loro ambiente con giochi e strumenti pensati su misura. Ecco perché da alcune settimane MeetMyPet ha instaurato una collaborazione con L’Isola dei Tesori, un brand che punta sulla qualità.

"Per L’Isola dei Tesori gli animali sono una vera e propria passione. I negozi della catena offrono un mondo completo di prodotti e servizi qualificati per tutti i pet lovers. Siamo felici di collaborare con un brand che per nove anni consecutivi è stato eletto Insegna dell'anno. E siamo certi che questo sia solo l'inizio di un lungo percorso insieme", ha dichiarato Tina Alogna, Ceo e founder di MeetMyPet. Sempre in questi giorni, MeetMyPet sta lavorando a fianco di Facile.it, web company leader in Italia nella comparazione di assicurazioni, prestiti, mutui e altri servizi per la casa e la persona. L’obiettivo è fornire un servizio il più possibile completo agli utenti dando loro la possibilità di usufruire del comparatore di prodotti assicurativi per animali domestici di Facile.it, accedendovi in modo veloce cliccando sul banner all’interno dell’app.

"Amiamo profondamente i nostri pet, io per prima quando vedo un cane o un gatto non posso fare a meno di riempirlo di coccole. Come la vita di tutti noi, anche quella dei nostri fedeli compagni a 4 zampe può riservare degli imprevisti ed è importante poter intervenire tempestivamente. In caso di incidenti, malattie e operazioni chirurgiche d’urgenza, ma anche per le visite di routine e le sterilizzazioni, avere un’assicurazione veterinaria sui cui contare è fondamentale, aggiunge Alogna. "Chi meglio di Facile.it poteva portare il mondo delle assicurazioni all'interno di MeetMyPet? Scegliere con cognizione di causa il prodotto assicurativo più adatto per il nostro amico peloso è un grande valore aggiunto e ci permette di stare più tranquilli", sottolinea.