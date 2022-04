Roma, 24 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Avalon Waterways, brand di crociere fluviali del gruppo Globus Family of Brands, ha ufficialmente lanciato la stagione 2022 con un EducTour che ha visto la partecipazione di una cinquantina di agenti Avalon Specialist per un’esclusiva preview del prodotto organizzata dal 10 al 14 aprile navigando lungo il Danubio da Vienna a Budapest.

In occasione del viaggio, gli agenti Specialist hanno avuto modo di sperimentare e approfondire la conoscenza del prodotto Avalon Waterways che quest’estate dedicherà ai viaggiatori italiani sette partenze di otto giorni sul Reno e sul Danubio, interamente operate in italiano, con l’obiettivo di offrire una vacanza intima e rilassata a bordo di un boat-ique hotel dotato di comfort senza precedenti e dei più alti standard di qualità e servizio del settore.

A luglio e agosto si alterneranno le tre partenze di 'Romantico Reno' da Basilea ad Amsterdam con la nave Avalon Visionary, e le quattro crociere di 'Incantevole Danubio' da Norimberga a Budapest con la Avalon Illumination.

“Le nostre crociere sono un prodotto totalmente nuovo per il mercato italiano e ci sembrava questa l’occasione perfetta per far toccare con mano ai nostri agenti Specialist l’esperienza unica che Avalon Waterways può offrire in ogni viaggio”, commenta Barbara Baldini, direttore commerciale di Avalon Waterways.

“Attraverso l’organizzazione di questo primo EducTour - prosegue - abbiamo dato la possibilità agli Avalon Specialist di provare in prima persona i servizi offerti e i nostri plus come il comfort delle nostre cabine, tra cui le Panorama Suite fiore all’occhiello della nostra ospitalità, il food & beverage, le escursioni guidate, oltre al supporto professionale del nostro staff di bordo parlante italiano. Questo viaggio di formazione ci ha inoltre permesso di confrontarci e rafforzare la relazione con la nostra distribuzione”.

Questo EducTour si inserisce in un più ampio programma di azioni rivolte agli agenti che fanno parte del 'club' Avalon Specialist, che prevede inoltre training e incontri formativi, offerte riservate, strumenti di promozione e uno speciale sales kit per supportare gli Specialist nel proporre il prodotto ai propri clienti high end. Sul mercato italiano Avalon Waterways prosegue le attività volte a incrementare la brand awareness con l’implementazione di operazioni di co-marketing con i tour operator oltre a campagne di digital advertising su testate di settore e sui principali media consumer di travel e lifestyle. La programmazione completa delle partenze 2022 è disponibile sul sito di Avalon Waterways https://avalonwaterways.it/.