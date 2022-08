Roma, 4 ago. (Adnkronos/Labitalia) - Edoardo Freddi, ceo di FreedL Group, annuncia la nascita della nuova azienda Sapiens Spirits, dedicata all’export management e alla promozione dei distillati artigianali italiani nel mondo. Dopo aver creato una case history di successo con la Edoardo Freddi International, prima società italiana di export management del settore vitivinicolo, Edoardo Freddi ora punta a essere il primo acceleratore di business a sostenere gli Italian Craft Spirits, curandone la diffusione nei mercati internazionali. “Il nostro obiettivo è diventare un punto di riferimento per la crescita delle piccole realtà artigianali di eccellenza all’estero, occupandoci della promozione e delle vendite dei brand, e dando loro la possibilità di concentrarsi esclusivamente sulla produzione", afferma Edoardo Freddi.

Sapiens Spirits - parte di FreedL Group - si propone di colmare una lacuna di mercato: da anni, infatti, il settore dei superalcolici è monopolizzato dalle grandi marche internazionali, che lasciano poco spazio ai piccoli e medi produttori. L’ultimo decennio ha tuttavia visto un rifiorire di micro distillerie che vogliono distinguersi, proponendo un’alternativa ai brand più conosciuti con prodotti artigianali ricercati di fascia alta. Proprio a partire dall’Italia, patria dei migliori happy hour e di iconici aperitivi, si sta ampliando una clientela che apprezza drink di alta qualità ed è curiosa di scoprire nuovi player.

Sapiens Spirits si occuperà di rappresentare i migliori distillati italiani sui mercati internazionali, a cominciare dai Paesi dell’Est Europa, che stanno vivendo un momento di espansione nel settore, seguiti da Spagna, Germania, Austria e Svizzera. In Asia verranno selezionati i mercati più adatti per ciascun brand, mentre l’America sarà approcciata grazie a un parterre di partner consolidati. Il portfolio clienti, ancora top secret, comprende una vasta selezione, dagli intramontabili e ormai noti gin italiani, la cui scalata nei consumi non accenna ad arrestarsi, alle classiche e mai banali grappe, senza dimenticare le vodka, i vermouth, i bitter e, last but not least, gli amari, una tipologia di prodotto in continua evoluzione. Grazie alla nuova società Edoardo Freddi conferma e rafforza ulteriormente la mission di farsi promotore delle migliori realtà vitivinicole nel mondo, ampliando lo sguardo anche al mondo degli spirits, purché rigorosamente 'craft'.