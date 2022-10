Roma, 27 ott. (Labitalia) - Dopo le polemiche sullo scambio delle 'dolci' lettere tra Silvio Berlusconi e Vladimir Putin, il quale avrebbe regalato all’ex premier italiano ben 20 bottiglie di vodka, c’è chi ha voluto proporre qualche consiglio a Silvio Berlusconi, accompagnato da una sorpresa speciale. Stefano Saccardi, infatti, fondatore di Vulcanica, la vodka siciliana distillata dai grani antichi delle pendici dell’Etna, ha inviato in omaggio al Cavaliere la sua eccellenza tutta italiana, accompagnata da un bigliettino molto chiaro: “Caro Presidente Berlusconi, per bere della buona vodka non c’è bisogno di rivolgersi a Putin. Per questo le regaliamo la nostra Vulcanica, vodka italiana a base di grani antichi di Sicilia, certi che vorrà sostenere la nostra sovranità alimentare anche in questo campo”. Vulcanica è l’autentica vodka artigianale, distillata da grani siciliani coltivati alle pendici dell’Etna, il più grande vulcano attivo d’Europa e patrimonio dell’Umanità.

