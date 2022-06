Roma, 30 giu. (Labitalia) - Nuova governance in Praesidium, società del sistema Federmanager e broker di riferimento del Fondo sanitario integrativo Assidai, specializzata nello studio, nella progettazione e nella gestione dei programmi di welfare aziendali ed individuali, dedicati ai dirigenti, ai quadri, ai professional e alle loro famiglie, ha nominato nel CdA del 9 giugno, Giacomo Gargano, nato a Cassino nel 1958, laureato in ingegneria meccanica nel 1982, dirigente dal 1990.

Un passato nel Gruppo Enel dove ha ricoperto incarichi sia in Italia che all’estero. Esperto anche del settore dell’Ict è stato amministratore delegato e direttore generale di importanti multinazionali del settore. Già presidente di Federmanager Roma e dell’Unione Dirigenti Industria del Lazio, consigliere nazionale per due mandati e per uno in giunta federale.

“L’impegno con in quale raccolgo questa sfida -ha dichiarato il neo presidente- è e sarà sempre quello di valorizzare e diffondere i vantaggi contemplati nel Ccnl, rinnovato e potenziato proprio nel welfare integrativo; miglioreremo sempre più l’offerta di soluzioni assicurative, ampliando laddove possibile, il campo d’azione attraverso l’attuazione di nuove strategie di partnership insieme a nuovi incarichi da parte degli enti del Sistema Federmanager. Continuerà l’impegno costante ed assiduo per la diffusione e distribuzione del Prodotto Unico Fasi – Assidai. L’obiettivo è quello di rafforzare e sviluppare sempre di più la brand reputation e la brand awareness di Praesidium".