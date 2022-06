Washington, 24 giu. (Adnkronos Salute) - Come era stato anticipato a maggio, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato la sentenza 'Roe vs Wade' che da 50 anni garantisce alle donne il diritto di interrompere una gravidanza. "La Costituzione non garantisce un diritto all'aborto", si legge nella sentenza appoggiata dalla maggioranza conservatrice della Corte, che ribadisce che "l'autorità di regolare l'aborto torna al popolo e ai rappresentanti eletti", vale a dire autorizza gli stati alla possibilità di vietarlo.

