Roma, 4 ott. (Adnkronos Salute) - Sono in corso le indagini su un nuovo decesso per meningite da Listeria monocytogenes, forse legato alla contaminazione che la scorsa settimana ha portato al ritiro dal ritiro dal mercato, da parte dell'azienda produttrice, la ditta agricola Tre Valli, di alcuni lotti di wurstel a base di carni avicole. Ci vorrà qualche giorno per i risultati che permetteranno di capire se il decesso di un ottantenne di Alessandria è legato al cluster di listeriosi alimentare, che conta 66 casi segnalati in Italia dal 2020 e tre decessi in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna fra fine 2021 e giugno di quest'anno.

