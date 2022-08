Roma, 19 ago. (Adnkronos Salute)() - Continua a diminuire l'incidenza dei casi Covid in Italia. "Scende l’incidenza settimanale a livello nazionale: 260 ogni 100mila abitanti (12-18 agosto) contro 365 ogni 100mila abitanti (5-11 agosto)". Lo evidenzia il report Covid-19 con i dati principali del monitoraggio della Cabina di Regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute. Anche l'indice di trasmissibilità (Rt) scende ancora. "Nel periodo 27 luglio – 9 agosto, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,77 (range 0,74-0,80), in diminuzione rispetto alla settimana precedente". "L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anch’esso sotto la soglia epidemica: Rt=0.77 al 9 agosto contro Rt=0.76 al 2 agosto", evidenzia il report. "Una regione è classificata a rischio moderato, mentre le restanti 20 sono classificate a rischio basso", sottolinea quindi il report. "Sette regioni riportano almeno una allerta di resilienza. Una regione riporta molteplici allerte di resilienza", precisa il monitoraggio Iss-ministero della Salute. Continua intanto a migliorare la situazione nei reparti Covid degli ospedali italiani. "Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo al 2,7% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 18 agosto) contro 3,2% (rilevazione al 11 agosto). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 11% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 18 agosto) contro 13,0% (rilevazione al 11 agosto)".

Warning: getimagesize(https:): failed to open stream: No such file or directory in /home/vini/domains/trend-online.com/production/mvc/templates/archive/article/index.inc on line 506