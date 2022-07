Milano, 14 lug. (Adnkronos Salute)() - Restano più o meno ferme le percentuali di chi ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid in Italia - al 13 luglio l'88,1% della platea - e quelle di chi ha completato il ciclo vaccinale (86,6%). Mentre risultano 6,84 milioni di over 5 non vaccinati, di cui 2,64 milioni temporaneamente protetti in quanto guariti da Covid da meno di 180 giorni. E 7,85 mln di persone non hanno ancora ricevuto la terza dose, di cui 2,51 mln di guariti. E' il quadro che emerge dall'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe.

Al 13 luglio, in base alla platea ufficiale aggiornata al 20 maggio, il tasso di copertura nazionale per le terze dosi è dell'83,6% con nette differenze regionali: dal 77,8% della Sicilia al 87,5% della Valle D’Aosta. Mentre per la fascia 5-11 anni il tasso di copertura vaccinale a livello nazionale è al 38,3% con nette differenze regionali.