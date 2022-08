Milano, 22 ago. (Adnkronos Salute) - In Italia sono 4,6 milioni (4.692.485) le persone che hanno ricevuto la quarta dose di vaccino anti-Covid, secondo i dati sulla campagna vaccinale aggiornati alle 6 di questa mattina, lunedì 22 agosto. Il tasso di copertura nazionale è pari al 27,38% della platea indicata come destinataria del secondo richiamo. Poco più di un quarto del totale ha dunque risposto alla chiamata. Considerando la categoria degli immunocompromessi e fragili, si è sottoposto al richiamo il 19,56% di questo gruppo: 675.522 persone. Ha poi aderito al secondo booster il 15,80% di coloro che hanno ricevuto il primo richiamo da almeno 4 mesi (oltre 2,1 mln di persone); e il 13,55% dei guariti post prima dose booster, cioè più di 1,8 mln di persone.

