Roma, 15 giu. (Adnkronos Salute) - L'obbligo delle mascherine resterebbe solo per i treni a lunga percorrenza, mentre è in corso una valutazione se rimuoverle anche negli aerei. E' quanto si apprende da fonti di maggioranza al termine del Consiglio dei ministri.

