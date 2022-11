Milano, 11 nov. (Adnkronos Salute) - "Resta sostanzialmente stabile l'incidenza settimanale" di Covid-19 in Italia. Il dato a livello nazionale passa a 307 casi ogni 100mila abitanti dal 4 al 10 novembre, contro i 283 casi su 100mila dal 28 ottobre al 3 novembre. Lo indica il monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute. Continua il calo dell'indice di trasmissione Covid in Italia. Nel periodo 19 ottobre-1 novembre l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,83 (range 0,77-0,91), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (0,95) e ancora sotto la soglia epidemica di 1. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero diminuisce a 0,84 (range 0,81-0,87) al primo novembre rispetto a 0,90 (0,87-0,93) al 25 ottobre, sempre sotto la soglia epidemica.

