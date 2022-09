Milano, 8 set. (Adnkronos Salute) - Sono 2.554 i nuovi contagi Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono stati 22.873, per un tasso di positività del 11,1%. I morti sono stati 17. I ricoveri ordinari sono 501, 39 in meno rispetto a ieri. Anche quelli in terapia intensiva scendono a 15, uno in meno. Lo riferisce la Regione nel bollettino quotidiano.

In provincia di Milano i nuovi positivi sono 647, di cui 289 a Milano città. A Bergamo 295, a Brescia 392, a Como 152, a Cremona 94, a Lecco 72, a Lodi 44, a Mantova 149, a Monza e Brianza 230, a Pavia 148, a Sondrio 62 e a Varese 205.