Roma, 1 set. (Adnkronos Salute) - Sono 20.503 i nuovi casi di Covid e 68 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. I tamponi processati, tra antigenici e molecolari, sono 155.571 con il tasso di positività al 13,2%. In calo i ricoveri (-399) e le terapie intensive (-6).

