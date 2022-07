Roma, 6 lug. (Adnkronos Salute) - Sono 107.786 i nuovi contagi Covid oggi in Italia. Si registrano inoltre altri 72 morti. Complessivamente 380.035 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 28,4% (ieri era al 28,5%). In aumento i ricoverati con sintomi (+217 da ieri, per un totale di 8.220) e le persone in terapia intensiva (+2 per un totale di 325).

