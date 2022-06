Roma, 24 giu. (Adnkronos Salute) - Sono 55.829 i nuovi contagi Covid in Italia oggi. Si registrano inoltre altri 51 morti. I dati del ministero della Salute indicano un totale di 238.069 tamponi processati, per un tasso di positività del 23,4%. Sono 5.205 i ricoverati con sintomi, +141 da ieri, e 225 i pazienti attualmente in terapia intensiva (+9). Le persone attualmente positive sono 678.178.

