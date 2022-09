Roma, 21 set. (Adnkronos Salute) - In Italia "sono ad oggi 3.394 i medici e odontoiatri sospesi: lo 0,7% dei 472.981 iscritti agli albi. Erano 4.432 il 23 luglio scorso". A fare il punto per l'Adnkronos Salute è la Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

