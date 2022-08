Roma, 3 ago. (Adnkronos Salute) - In Italia "i ricoveri" Covid "in area medica e nelle terapie intensive nella settimana dal 26 luglio al 2 agosto sono stabili". Lo evidenzia la Fiaso, Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, nel report sugli ospedali aderenti alla propria rete sentinella, dopo la diminuzione del 2% registrata la scorsa settimana. "Resta bassa la percentuale di occupazione delle rianimazioni: 4,4% del totale dei pazienti Covid", aggiunge nel rapporto. "Nei reparti ordinari ci sono stati 21 nuovi ingressi. Si tratta di pazienti 'con Covid' - precisa la Fiaso - il cui ricovero è stato determinato da altre patologie, ma che sono risultati positivi al tampone. L'incidenza di questi pazienti 'con Covid' è salita questa settimana del 7,5% nei ricoveri ordinari e, complessivamente, questa categoria rappresenta il 58% del totale dei pazienti Covid presenti negli ospedali oggetto della rilevazione".

Warning: getimagesize(https:): failed to open stream: No such file or directory in /home/vini/domains/trend-online.com/production/mvc/templates/archive/article/index.inc on line 506