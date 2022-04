Roma, 21 apr. (Adnkronos Salute) - Il monitoraggio della fondazione Gimbe rileva, nella settimana 13-19 aprile, "una netta riduzione dei nuovi casi (353.193 contro 438.751) in tutte le regioni, su cui pesa il sensibile calo dell’attvità di testing. Sono 72 le province con incidenza superiore a 500 casi per 100mila abitanti. occupazione dei posti letto stabile in area medica (+7) e in riduzione nelle terapie intensive (-41). Sono in calo anche i decessi (861)".

"Dopo due settimane di lieve riduzione – afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – appaiono in netto calo i nuovi casi settimanali (-19,5%), che si attestano a quota 353 mila con una media mobile a 7 giorni che scende intorno ai 50 mila casi: numeri condizionati da una riduzione di oltre il 20% dei tamponi in conseguenza delle festività pasquali".

AdnKronos

