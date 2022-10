Washington, 10 ott. (Adnkronos salute ) - Negli Stati Uniti tra gli elettori repubblicani si è registrato un numero più alto di morti di Covid rispetto agli elettori democratici. E' quanto emerge da uno studio pubblicato recentemente dal National Bureau of Economic Research che registra, per esempio, che il tasso di morte per Covid, tra marzo 2020 e dicembre 2021, in Florida ed Ohio sia stato del 76% più alto tra i repubblicani. Lo studio conferma i risultati raggiunti da un altro paper, pubblicato lo scorso su 'Health Affairs', secondo il quale, in base all'analisi dei dati fino all'ottobre 2021, si registra generalmente un tasso di morti per Covid più alti nelle contee a maggioranza repubblicana rispetto a quelle a maggioranza democratica, ricorda la Nbcnews.

Secondo l'autore dello studio più recente, Jacob Wallace della Yale School of Public Health, all'origine di questo vi sono le posizioni scettiche verso i vaccini, se non apertamente no vax, molto più diffuse tra l'elettorato repubblicano, soprattutto nelle sue frange più estreme. A prova di ciò, nel paper si indica come il "gap di partito" nelle morti di Covid si accentua tra aprile e dicembre 2021, quindi nel periodo in cui il vaccino è stato accessibile a tutti gli adulti americani. Sempre in Florida ed Ohio, per esempio, il tasso di morte per Covid tra gli elettori repubblicani è del 153% più alto di quello tra i democratici. "Non vediamo un grande gap fino a quando i vaccini non sono diventati disponibili a tutti nei due stati", spiega Wallace.

Secondo altri analisti però bisogna tenere in conto altri fattori, come il fatto che le misure preventive, quali l'uso della mascherina, il distanziamento e le chiusure di lockdown, siano state apertamente criticate nei settori più estremi della base repubblicana, e applicate in modo più rigido maggiormente nelle contee guidate dai democratici.