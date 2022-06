Milano, 17 giu. (Adnkronos Salute) - Oggi la Food and Drug Administration statunitense ha autorizzato "l'uso di emergenza dei vaccini anti-Covid di Moderna e Pfizer-BioNTech per i bambini più piccoli", dai 6 mesi ai 5 anni. Ne dà notizia lo stesso ente regolatorio. (segue)

