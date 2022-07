Roma, 11 lug. (Adnkronos Salute) - Via libera della Commissione tecnico-scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa alla seconda dose booster di vaccino anti-Covid per gli over 60 e per i fragili anche se di età inferiore. Lo apprende l'Adnkronos Salute al termine della riunione della Cts.

