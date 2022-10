Roma, 3 ott. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha aggiornato l'elenco dei medicinali che, a giudizio della Commissione tecnico scientifica (Cts), possiedono il requisito di innovatività terapeutica piena o condizionata. L’elenco - chiarisce l'Aifa - rappresenta i prodotti innovativi che devono essere resi immediatamente disponibili agli assistiti, anche senza il formale inserimento nei Prontuari terapeutici ospedalieri regionali. Il riferimento all’inserimento in elenco è pubblicato in Gazzetta ufficiale per ogni singola specialità in relazione all’indicazione in regime di rimborso Ssn.

Questi i farmaci inseriti: Blincyto* (blinatumomab) in monoterapia per il trattamento di pazienti pediatrici di età pari o superiore a 1 anno con Lla da precursori delle cellule B in prima recidiva ad alto rischio, positiva per Cd19, negativa per il cromosoma Philadelphia, come parte della terapia di consolidamento; Kaftrio* (ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor) indicato in un regime di associazione con ivacaftor per il trattamento della fibrosi cistica in pazienti di età compresa tra 6 e