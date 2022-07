Roma, 7 lug (Adnkronos Salute) - "Il nostro obiettivo è costruire la più grande e avanzata piattaforma digitale nel settore sanitario e pharma e Gyrus Capital può essere il partner ideale per accelerare questo processo". Massimo Tortorella, fondatore e Ceo del gruppo Consulcesi, commenta così il signing della scorsa settima, tappa intermedia in vista del closing per la cessione di una quota maggioritaria di minoranza alla società specializzata in investimenti nei settori della sanità e della sostenibilità.

"La profonda esperienza nel settore, le reti internazionali e le società in portafoglio di Gyrus - dichiara Tortorella - rappresentano un importante volano per l’espansione internazionale del nostro modello di business che ci ha portato, in questi anni, a creare una solida leadership nel settore dei servizi in ambito healthcare". Consulcesi - ricorda una nota - è network legale specializzato in diritto sanitario e detiene la piattaforma digitale tecnologicamente più avanzata e scientificamente più valida con oltre 250 corsi in modalità Fad per medici e operatori sanitari. È inoltre leader di mercato nel digital marketing, nell’analisi dei dati e nei servizi specifici nella realtà e nel settore farmaceutico. Un posizionamento già rafforzato con le recenti acquisizioni, da parte di Consulcesi, dei gruppi Pke e Sics e la partecipazione nel gruppo editoriale Quotidiano Sanità.

Con sede a Balerna (Svizzera) e uffici a Bruxelles, Londra, Roma e Tirana, il Gruppo Consulcesi impiega circa 650 persone. Propone alle aziende sanitarie soluzioni di analisi dei dati attraverso un database proprietario composto da oltre 2 milioni di contatti di professionisti sanitari, servizi di marketing multicanale e soluzioni di e-learning. "Facendo leva sul nostro consolidato know-how nel settore -conclude Tortorella - ci siamo posti sfidanti e raggiungibili obiettivi di crescita attraverso l'acquisizione e l'integrazione di sviluppatori di contenuti Ecm specializzati, con l'ambizione appunto di diventare il principale fornitore paneuropeo nell’aggiornamento professionale continuo degli operatori sanitari".

Un progetto condiviso con Guy Semmens e Mirco Dilda, partner di Gyrus Capital e che si integra con le loro strategie, come hanno loro stessi affermato al momento della firma: "Fornire agli operatori sanitari l'accesso alla formazione continua e alle aziende sanitarie l'accesso a capacità di coinvolgimento e comunicazione efficienti è fondamentale per il funzionamento e lo sviluppo del sistema sanitario. Ciò fornisce un vantaggio netto significativo per i pazienti ed è un tema centrale nella nostra strategia di investimento nel settore sanitario, che si sta sviluppando già su target digital internazionali già identificati in Francia, Germania e Spagna", concludono.