Roma, 17 ago. (Adnkronos Salute)() - Su TikTok con il suo piccolo Lorenzo in braccio e la storia di una maternità davvero fuori dal comune da raccontare. L'inglese Bailey Ennis ha deciso di avere un bebè con l'inseminazione artificiale utilizzando un kit fai-da-te, dal costo di circa 30 dollari, che ha acquistato online. La 24enne londinese ha dato alla luce suo figlio, Lorenzo, a luglio, e oggi su TikTok afferma che "non potrebbe essere più felice della sua decisione di essere un genitore single". Ennis documenta la 'nuova' vita familiare sul social pubblicando video di suo figlio quasi ogni giorno. La ragazza ha affermato di aver utilizzato un sito di donatori per scegliere "profili di uomini sani che avevano un'esperienza con la donazione dello sperma", ha poi acquistato online il kit per l'inseminazione su un sito specializzato per medici. Infine, ha incontrato il donatore che ha consegnato il suo campione e permesso alla ragazza di procedere all'inseminazione.

