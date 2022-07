Milano, 14 lug. (Adnkronos Salute)() - "Dall'inizio di giugno 2022 è stato segnalato in Italia il primo caso confermato di infezione da West Nile Virus (Wnv) nell'uomo". A darne notizia è l'Istituto superiore di sanità (Iss) nell'ultimo bollettino relativo ai risultati dell'attività di sorveglianza integrata del West Nile e Usutu virus. Il caso "si è manifestato nella forma neuro-invasiva in Veneto, nella provincia di Padova", prosegue l'Iss. Nello stesso periodo non sono stati segnalati casi confermati di Usutu virus.

"Al 6 luglio 2022 - informa l'Iss - negli Stati membri dell'Ue non sono stati segnalati casi umani di Wnd. Nessun caso neanche dai Paesi limitrofi".

Mentre la sorveglianza veterinaria attuata nel nostro Paese su cavalli, zanzare, uccelli stanziali e selvatici "ha confermato la circolazione del West Nile Virus in Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Sardegna", rileva l'Iss nel bollettino. Le analisi molecolari eseguite hanno identificato la circolazione del Lineage 2 del Wnv. La circolazione del Lineage 1 è stata confermata in provincia di Venezia. Sono in corso di conferma invece positività entomologiche in provincia di Rovigo (che copre anche Ferrara), Verona, Padova, Modena, Brescia (che copre anche Cremona), Pavia, Gorizia, Udine e Pordenone. Il virus Usutu è stato identificato in 5 pool di zanzare catturate in Emilia Romagna e nelle Marche.