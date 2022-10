Il percorso formativo, promosso da VyvaMed, in collaborazione con i Centri clinici NeMO e il patrocinio dell’Associazione famiglie Sma, con la sponsorizzazione non condizionante di Novartis. è accreditato fino ad un massimo di 500 partecipanti.

Sarà possibile percepire i crediti esclusivamente per uno dei due trienni formativi. Il corso conferisce 6 crediti formativi Ecm per le discipline di: medicina e chirurgia, anestesia e rianimazione, neurologia, neuropsichiatria infantile, pediatria, malattie dell’apparato respiratorio, medicina fisica e della riabilitazione, ortopedia e traumatologia, psicologia, fisioterapia, terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, terapista occupazionale, dietista, infermiere, infermiere pediatrico, biologo-igiene degli alimenti e della nutrizione.

Sma Path 2.0 si sviluppa in tre incontri di formazione a distanza che toccano altrettanti aspetti molto importanti in prosecuzione con il percorso formativo del 2021 – si legge in una nota - e sulla base degli standard di cura internazionali. Dalla panoramica sulle possibilità terapeutiche offerte dalle nuove terapie farmacologiche alla gestione degli aspetti ortopedici, nutrizionali e sulle emergenze, fino ad arrivare ai vissuti psicologici e psicosociali dei pazienti, delle loro famiglie e delle figure essenziali alla presa in carico di patologie così complesse.

(Adnkronos) - Torna “Sma Path 2.0”, un percorso formativo dedicato ai professionisti della cura, dell’assistenza e riabilitazione sull’atrofia muscolare spinale (Sma) coordinato dagli specialisti dei Centri clinici NeMo. Dopo il successo della prima edizione, prosegue l’iniziativa che ha l’obiettivo di offrire risposte di cura sempre più appropriate, alla luce dei cambiamenti legati ai nuovi trattamenti di cura per questa patologia neuromuscolare.

