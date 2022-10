Roma, 4 ott. (Adnkronos Salute) - Dopo il successo dell’evento di Torino con oltre 1.000 ragazzi delle scuole primarie e secondarie presenti e più di 4.600 check up gratuiti eseguiti, Tennis & Friends - Salute e Sport torna il 7, 8 e 9 ottobre al Foro Italico di Roma per continuare a divulgare i corretti stili di vita attraverso sport, divertimento e prevenzione, che quest’anno avrà due punti cardine: i giovani e le donne. Lo fa sapere l'organizzazione con una nota.

Il Villaggio della Salute sarà costituito da 118 sale visite, 34 aree sanitarie, 23 a cura di società ospedaliere e 11 fornite da società scientifiche; 28 invece le aree specialistiche; presenti anche medici della Sanità militare. La novità di questo anno è che il Villaggio della Salute sarà ospitato principalmente all’interno del Campo Centrale del Foro italico, negli spazi che ospitano i tennisti di fama internazionale che partecipano agli Internazionali Bnl d’Italia; un luogo di norma inaccessibile, come il mitico campo del Centrale che sarà visitabile per coloro che si sottoporranno alle visite mediche specialistiche gratuite.

Al centro del programma resta sempre la prevenzione, con un focus sulla corretta alimentazione, con lo straordinario contributo del cuoco tre stelle Michelin Heinz Beck, che si esibirà in diversi show cooking per spiegare l’importanza per la salute della tecnologia di conservazione e trasformazione dei cibi in cucina; il grande chef sottolinea come in taluni casi, gli alimenti cotti a un solo grado di temperatura più del dovuto, perdono importanti fattori nutrizionali, ad esempio a livello proteico; quindi saper scegliere le materie prime e saper cucinare è fondamentale quanto saper selezionare con quali attrezzature cucinare.

Venerdì 7 settembre è dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie della Capitale che, accompagnati dagli Ambassador di Tennis & Friends, saranno coinvolti in intrattenimenti ludico creativi legati ai temi della salute, dello sport e delle tematiche sociali con un focus contro il bullismo e a favore dell’inclusione sociale.

Sabato 8 ottobre aprono il Villaggio della Sport e il Villaggio della Salute, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 sarà possibile sottoporsi a visite mediche specialistiche gratuite nelle aree sanitarie predisposte. Alle ore 11:00 Veronica Maya, madrina storica di Tennis & Friends, darà il via alla cerimonia inaugurale alla presenza delle Istituzioni. Imperdibili gli show cooking a cura dello chef stellato Heinz Beck, il Torneo di Tennis Celebrities e la prima edizione di Padel & Friends, il primo campionato promosso dall'Associazione Medici Padel Italia. Oltre a incontri, talk, presentazioni e tavole rotonde, incluso il lancio del nuovo brand Sostenibilità & Friends.

Domenica 9 ottobre ancora consulti specialistici gratuiti dalle ore 10.00 alle ore 16.00, con molti momenti di sport e divertimento; alle ore 14.30 si terrà la cerimonia di chiusura alla presenza delle Istituzioni con la premiazione dei medici della Polizia di Stato e delle Forze Armate per l’impegno profuso durante la pandemia.

Il progetto è realizzato con il Patrocinio del ministero della Difesa, del ministero della Salute, del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Regione Lazio, di Roma Capitale, del Coni e svolto in collaborazione con Sport e Salute Spa, Istituto di Medicina dello Sport di Sport e Salute Spa e Croce Rossa Italiana. Insieme alla FIT - Federazione Italiana Tennis e le maggiori federazioni sportive; inoltre, la manifestazione gode del patrocinio della rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

Molti gli Ambassador invitati a partecipare e a scendere in campo per la prevenzione: a partire dalla madrina storica Veronica Maya e il presidente onorario di Tennis & Friends, Nicola Pietrangeli, Adriana Volpe, Albano Carrisi, Anna Falchi, Amadeus, Andrea Lo Cicero, Anna Safroncik, Andrea Lucchetta, Antonio Cabrini, Anna Tatangelo, Barbara Palombelli, Barbara D’Urso, Beppe Convertini, Beppe Fiorello, Carolina Rey, Cecilia Rodriguez, Cristina Chiabotto, Daniele De Rossi, Dolcenera, Edoardo Leo, Filippo Bisceglie, Fiorello,Filippo Volandri, Flaminia Bolzan, Gabriella Carlucci, Gianni Rivera, Giampaolo Morelli, Gimmy Ghione, Giuliano Giannichedda, Ignazio Moser, Luca Zingaretti, Lillo, Ludovico Fremont, Luigi Di Biagio, Maria De Filippi, Marco Betello, Manuela Arcuri, Marco Tardelli, Marzia Roncacci, Massimiliano Ossini, Matteo Garrone, Max Giusti, Max Tortora, Milly Carlucci, Monica Setta, Neri Marcorè, Noemi, Paola Perego, Paolo Bonolis, Paolo Morelli, Pierluigi Pardo, Pino Insegno, Roberto Ciufoli, Sebastiano Somma, Stefano Fiore, Raul Bova, Teo Mammuccari, Vincent Candela, Vittorio Brumotti, Jeremias Rodriguez e Kim Rossi Stuart.