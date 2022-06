Roma, 23 giu. (Adnkronos Salute) - Al primo gennaio 2021 si contano in Italia 17.177 persone residenti di 100 anni e oltre. Nell'83% dei casi si tratta di donne. E' quanto rileva Istat su 'I centenari in Italia all'1 gennaio 2021'. Sono 1.111 gli individui residenti che all'1 gennaio 2021 hanno raggiunto e superato i 105 anni di età, e circa 9 su 10 sono donne. Diciassette donne all'1 gennaio 2021 hanno raggiunto e superato i 110 anni di età (supercentenari). Dal 2009 al 2021 le persone residenti di 100 anni e oltre sono passate da poco più di 10mila a 17mila. Quelle di 105 anni e oltre sono più che raddoppiate (+136%), passando da 472 a 1.111.

Warning: getimagesize(https:): failed to open stream: No such file or directory in /home/vini/domains/trend-online.com/production/mvc/templates/archive/article/index.inc on line 506